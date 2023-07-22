Забаррикадировавшийся в доме под Истрой неизвестный открыл стрельбу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Забаррикадировавшийся в доме коттеджного поселка под Истрой злоумышленник угрожал участковому и стрелял в сторону правоохранительных органов из окон. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по Подмосковью.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел в частном доме, расположенном в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино городского округа Истра.

"Прибывший на место участковый уполномоченный полиции потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие, после чего забаррикадировался в доме", – говорится в сообщении.

В настоящее время на место ЧП направляются следователи и криминалисты.

Ранее уполномоченный полиции совместно с сотрудником частного охранного предприятия направились к дому, где забаррикадировался неизвестный. Злоумышленник вышел к ним в балаклаве и начал угрожать предметом, похожим на оружие. Он заставил сотрудников полиции и ЧОПа войти в здание, где попытался удерживать их. Возбуждено уголовное дело.

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