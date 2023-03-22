Дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Вороновском

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в поселении Вороновском в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следователи считают, что были нарушены правила пожарной безопасности. По их мнению, именно неосторожное обращение с огнем привело к пожару.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Ранее стало известно, что четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.

Представитель экстренных служб уточнил, что сообщение о пожаре поступило в 23:23 во вторник, 21 марта. Он рассказал, что площадь пожара составила 80 квадратных метров, в ходе его тушения пожарные обнаружили в горящей квартире тела погибших.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано в 00:25 22 марта.



Четыре человека стали жертвами пожара в ТиНАО

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