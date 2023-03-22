Посетитель ГУМа упал со второго этажа при попытке сделать селфи на перилах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Посетитель ГУМа упал со второго этажа, когда пытался сделать селфи на перилах. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает Life.ru.

Мужчина посетил торговый комплекс вместе с женой. Когда супруги были на втором этаже, мужчина решил сделать фото на перилах, однако в какой-то момент потерял равновесие и упал на первый этаж рядом с фонтаном.

По предварительной информации, в результате падения у него произошел перелом крестца. В настоящее время пострадавший находится в НИИ Склифосовского.

Как отмечает издание, причиной падения мужчины мог стать тяжелый рюкзак.

Ранее девушка в возрасте 20 лет погибла на северо-востоке Москвы при попытке вылезти из квартиры через окно по простыням.

Инцидент произошел возле дома на проезде Шокальского. Девушка погибла, пытаясь сбежать с молодым человеком из квартиры дяди, который закрыл дверь после ухода на работу.



Молодой человек повис на водосточной трубе на высоте третьего этажа в Ростове

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