В КБР задержали участников преступной группы, причастных к торговле людьми

Фото: nac.gov.ru

В Кабардино-Балкарии задержали участников преступной группы, причастных к торговле людьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ РФ по КБР вместе с ГУ МВД России по СКФО пресекли деятельность преступной группы из пяти лиц.

По полученным данным, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, после чего вовлекали в занятие проституцией.

Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей.

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