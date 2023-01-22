Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Жизням подростков, которых сбила машина на пешеходном переходе Кубани, ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кущевскую ЦРБ.

ДТП произошло вечером 21 января в станице Кущевская. Водитель сбил на пешеходном переходе 16-летних девушек.

"Девушки все пошли на амбулаторное лечение", – отметили в больнице.

Подростки получили в результате аварии различные переломы, ушибы, растяжения, ссадины и гематомы.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате пострадали десять пассажиров автобуса, четверо из них были госпитализированы в ЦРБ Славянского района.

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