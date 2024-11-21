Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Красноярском

Фото: телеграм-канал "24 Госавтоинспекция"

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем на загородной трассе в районе поселка Верхняя Бирюса под Красноярском. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы, пострадал водитель. Его доставили в медучреждение. В автобусе в момент столкновения находились 11 пассажиров. Данные о других пострадавших уточняются.

Ранее после падения автомобиля с сопки во Владивостоке погиб человек. ДТП произошло днем 21 ноября. Водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине съехал с косогора на Орлиной сопке. Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили.

В результате аварии погиб пассажир, водителя доставили в больницу.