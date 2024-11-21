Oddity Central: женщина обнаружила обнаженного мужчину в подвале своего дома в США

Фото: depositphotos/dechevm

Жительница Лос-Анджелеса обнаружила в подвале собственного дома неизвестного обнаженного мужчину. Об этом сообщает Oddity Central.

По версии издания, 93-летняя пенсионерка вместе со своей семьей на протяжении нескольких недель слышали по ночам странные звуки. Они предполагали, что их издают собаки или дикие животные, проходящие через подвал. Однако в один из дней звуки были слишком громкими, поэтому женщина вызвала полицию.

В результате полицейские обнаружили в подвале обнаженного мужчину, который жил там на протяжении 6 месяцев. При этом вытащить незнакомца было трудно, так как он не хотел выбираться. Сперва правоохранители несколько часов просили его вылезти, потом пытались запугать служебными собаками, однако после сотрудники полиции решили применить слезоточивый газ. Как сообщают журналисты, только после этого мужчина вышел из подвала.

Личность мужчины была установлена. Им оказался 27-летний Иссак Бетанкур. Теперь семья собирается закрыть доступ к подвалу, высота которого составляет 0,6 метра, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Ранее новорожденного ребенка нашли в подъезде дома на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, мать младенца зашла в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте, а потом оставила его на 4-м этаже. Мальчик был доставлен в медучреждение.

