Daily Mail: лицо британца распухло из-за оставленной дантистом в его десне иглы

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Житель Англии обратился за помощью в стоматологическую клинику, во время визита дантист забыл в его десне иглу, из-за чего лицо мужчины опухло в несколько раз, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, 41-летний Джо Вуллен из графства Кент с детства страдает от фобии перед иглами. Из-за этого он не посещал стоматолога с 13-летнего возраста, но, столкнувшись с сильной зубной болью, ему все же пришлось согласиться на прием.

На процедуре ему решили удалить зуб, однако игла от шприца застряла в десне. Вуллен обратился в клинику вновь на следующий, где на рентгене врачи подтвердили наличие иглы длиной 2,1 сантиметра. Она стала причиной сильной опухлости лица и потере чувствительности на нижней правой стороне.

В результате британец обратился в суд, который предписал клинике выплатить 17 тысяч евро (примерно 1 798 752 рубля. – Прим. ред.) в качестве неустойки, тем не менее стоматолог не признал свою вину. Несмотря на выигранное дело Вуллена продолжают мучать кошмары и он не может избавиться от страха.

Мужчина выразил надежду на то, что полученные средства помогут ему обеспечить семью и создать положительные воспоминания для своих детей, несмотря на продолжительные проблемы со здоровьем и уверенностью в себе, которые он утратил.

Тем временем жительница Таиланда 18 лет терпела боль из-за врачей, которые оставили в ней иглу. По словам пациентки, во время родов врачи в процессе наложения швов уронили иглу во влагалище и решили оставить ее внутри, так как опасались сильного кровотечения.

Все это время женщина испытывала боль и о ее причине узнала лишь год назад, когда сделала рентген. Медики провели три операции, но иглу так и не смогли вытащить. В СМИ подчеркнули, что врачи пообещали помочь женщине с лечением, однако в соцсетях пользователи раскритиковали медучреждение, призвав женщину направить иск в суд против врача за длительные мучения.