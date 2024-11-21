21 ноября, 14:51Происшествия
Проверку проведут в школе Омска после жалоб на осыпающуюся плитку и мышей
Фото: vk.com/vkhotsenko
Следователи и сотрудники Роспотребнадзора проверят школу в Омске, на которую пожаловались родители из-за осыпающейся плитки и бегающих мышей.
Местные жители рассказали в соцсетях о состоянии школы № 99 на улице 4-й Рабочей в Омске. По словам родителей учащихся, в туалетах учреждения осыпается плитка, разбиты двери, а по помещениям бегают мыши, которых ловят дети.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", – указала пресс-служба регионального СУ СК России в телеграм-канале.
После проведения проверок будут приняты меры к исправлению ситуации, в том числе возможно возбуждение уголовного дела по статье "Халатность", добавили в ведомстве.
Омский Роспотребнадзор также начал проводить соответствующие мероприятия. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры.
Ранее плиты навесного потолка обрушились на детей в коридоре школы в подмосковном Красногорске. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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