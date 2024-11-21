Проверку проведут в школе Омска после жалоб на осыпающуюся плитку и мышей

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Следователи и сотрудники Роспотребнадзора проверят школу в Омске, на которую пожаловались родители из-за осыпающейся плитки и бегающих мышей.

Местные жители рассказали в соцсетях о состоянии школы № 99 на улице 4-й Рабочей в Омске. По словам родителей учащихся, в туалетах учреждения осыпается плитка, разбиты двери, а по помещениям бегают мыши, которых ловят дети.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", – указала пресс-служба регионального СУ СК России в телеграм-канале.

После проведения проверок будут приняты меры к исправлению ситуации, в том числе возможно возбуждение уголовного дела по статье "Халатность", добавили в ведомстве.

Омский Роспотребнадзор также начал проводить соответствующие мероприятия. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры.

Ранее плиты навесного потолка обрушились на детей в коридоре школы в подмосковном Красногорске. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.