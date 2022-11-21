В партии "Яблоко" сообщили о задержании активистки после акции у здании Минобороны

Фото: телеграм-канал "Мария Волох"

В Москве задержали участницу акции у здания Минобороны, активистку партии "Яблоко" Марию Волох. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на зампреда московского отделения партии Кирилла Гончарова.

Волох вместе с активистками Марией Баландиной, Ириной Родионовой и Викторией Макеевой пришла к зданию Минобороны в белых защитных комбинезонах 20 ноября. На костюмах были надписи "No nukes" ("Нет ядерному оружию"). Активистки также зажгли дымовые фаеры.



Гончаров рассказал, что в понедельник, 21 ноября, Волох ждала адвоката в кафе возле дома, когда в заведение зашли сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД и задержали ее. По его словам, активистке вменяют нарушение по части 2 или части 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение правил проведения митинга").

Сама девушка рассказала в своем телеграм-канале, что ее задержали в кальянной, а полицейские дежурили возле ее дома с самого утра и представлялись уголовным розыском. При этом Волох подчеркнула, что Баландину и Родионову попросили явиться в ОВД "Арбат" для дачи показаний, а с Макеевой нет связи.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой, которая вышла в прямом эфире программы "Время" с плакатом, обвинение в распространении недостоверной информации о ВС РФ. Поводом для этого обвинения стало участие журналистски в пикете на Софийской набережной 15 июля.



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