Стену и ворота генконсульства РФ в Лейпциге облили синей и желтой краской

Фото: AP Photo/Michael Probst

Неизвестный бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в стену и ворота генконсульства России в Лейпциге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города и немецкой федеральной земли Саксония.

Происшествие случилось около 23:40 (00:40 по московскому времени). Правоохранители начали расследование по факту произошедшего. Размер ущерба пока неизвестен.

После совершения преступления злоумышленник скрылся на велосипеде через прилегающий район Розенталь. Полицейские предположили, что неизвестный перешел реку Парте, из-за чего его ноги могли промокнуть до колен.

В полиции не исключили политические мотивы преступления. Правоохранители призвали общественность сообщить информацию о неизвестном, если они стали свидетелями произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали баллонами и бутылками с краской дипломатическое ведомство России в Германии 10 октября. В результате краска попала на ворота и перила здания. По факту произошедшего правоохранители начали расследование.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!