Новорожденного мальчика нашли на автобусной остановке в Воронеже

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Завернутого в одеяло новорожденного мальчика обнаружили на автобусной остановке на окраине Воронежа. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

"21 октября 2022 года в утреннее время на остановке общественного транспорта в поселке Малышево Советского района Воронежа местные жители обнаружили оставленного без присмотра новорожденного мальчика, завернутого в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали, в текущий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает. Сотрудники СК осмотрели место обнаружения малыша. В настоящее время они проводят опрос возможных свидетелей и изучают материалы с камер наблюдения для установления личности матери мальчика.

"В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление лица (лиц), причастного к данному происшествию", – заявили в ведомстве.

Проверку органов системы профилактики по данному факту организовала прокуратура Воронежской области.

Ранее плачущего младенца в коляске, оставленного под палящим солнцем, заметили очевидцы в центре Москвы. Рядом с младенцем находилась женщина – родственница или няня ребенка, которая не реагировала на крики малыша.

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