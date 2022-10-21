Четыре человека пострадали в результате столкновения поезда и бензовоза в Мексике

Фото: YouTube/El Universal

Взрыв и пожар произошли в результате столкновения поезда и бензовоза в мексиканском штате Агуаскальентес. Об этом сообщает газета El Universal.

По данным издания, поезд врезался в бензовоз на путях под мостом. По предварительной информации, машина пыталась проскочить перед поездом. Водителя автомобиля задержали на месте преступления.

В результате пострадали четыре человека, 120 объектов недвижимости и 50 автомобилей. Из-за пожара эвакуировали более 1,5 тысячи человек.

В газете отметили, что среди пострадавших оказалась беременная женщина. Ее и еще двоих госпитализировали в состоянии интоксикации.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани. При этом судно продолжило полет в штатном режиме. ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного.



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