Суд арестовал блогера Поднебесного

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 18 октября 46-летнего блогера Алексея Поднебесного, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Судебное заседание прошло в закрытом формате. Сам блогер и его сторона защиты возражали против заключения под стражу и требовали избрать Поднебесному меру пресечения в виде домашнего ареста.

По материалам дела, 2 августа мужчина, находясь в баре Fish Fabrique, совершил с несовершеннолетней развратные действия без применения насилия, а 3-го числа в Санкт-Петербурге блогер вступил со школьницей в половое сношение.

Правоохранители начали проверку после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о публикации блогером видео, на котором он целовался с 15-летней школьницей. Мизулина также заявила, что Поднебесный трогал несовершеннолетнюю за интимные части тела.

Блогера задержали 19 августа, а уже на следующий день ему предъявили обвинение. Вину Поднебесный признал.

Позже следователи завели уголовное дело по статьям "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет".

