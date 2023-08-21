В Раменском 2-летняя девочка попала в больницу, чуть не утонув в бане

Фото: Следственный комитет РФ

Врачи в подмосковном Раменском пытаются спасти двухлетнюю девочку, которая отправилась с родителями в баню и упала в джакузи. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Происшествие случилось вечером 20 августа, когда многодетная семья арендовала на несколько часов частную баню в деревне Клишева. В какой-то момент родители отвлеклись и не увидели, как их малолетняя дочь перелезла через невысокий барьер и упала в джакузи.

Когда двухлетнего ребенка вытащили из воды, она была уже без сознания, поэтому родители вызвали скорую. Врачи доставили девочку в больницу. Пока информация о ее состоянии не разглашается.

Следственный комитет и прокуратура организовали проверку из-за госпитализации ребенка. Ведомства выяснят причины и обстоятельства произошедшего.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей", – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Следователи напоминают, что родители не должны оставлять детей без присмотра, особенно рядом с водоемами и джакузи.

Ранее трое детей 12, 14 и 17 лет утонули во время купания в реках Кама, Очер и Колва в Пермском крае. Правоохранительными органами были организованы необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев.

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