Двое детей утонули из-за паводка в Приморском крае

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Два мальчика 10 и 12 лет утонули в результате паводка недалеко от села Дальзаводское в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, дети играли у обочины дороги. В какой-то момент разлившаяся из-за паводка вода затянула одного из мальчиков в водопропускную трубу. Затем, пытаясь помочь брату, в нее попал и второй ребенок. В результате случившегося оба погибли.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. К настоящему времени тела погибших удалось обнаружить.

В связи со случившимся следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В пресс-службе ведомства уточнили, что первый ребенок оказался в трубе после того, как полез туда, чтобы достать слетевший с ноги тапок.

"В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", – сказали в СК.

Ранее трое детей 12, 14 и 17 лет утонули во время купания в реках Кама, Очер и Колва в Пермском крае. Правоохранительными органами были организованы необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев.

