Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле японского Хоккайдо

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло рядом с юго-восточным побережьем японского острова Хоккайдо. Специалисты утверждают, что угроза цунами отсутствует, сообщается на сайте Главного метеорологического агентства Японии.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:27 по местному времени, то есть в 07:27 по московскому.

Ученые выяснили, что очаг землетрясения находился на глубине 30 километров под водой. При этом на территории города Кусиро ощущались толчки, сила которых достигала трех баллов.

Данных о разрушениях или пострадавших в результате сейсмической активности не публиковалось.

Между тем 19 июля ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 на севере Чили. Эпицентр подземных толчков находился в 43 километрах к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, очаг залегал на глубине в 128 километров.

