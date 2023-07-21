20:10Происшествия
Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону локализовали
телеграм-канале МЧС РФ.
Ведомство уточнило, что вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды за 13 подлетов.поступила в 17:15 по московскому времени. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 2,5 тыс "квадратов".
Ведомство уточнило, что вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды за 13 подлетов.
Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информация о возможных жертвах и пострадавших не сообщалась.
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