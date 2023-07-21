Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону локализовали

Видео: телеграм-канал "ЭТО РОСТОВ ! – новости Ростов-на-Дону 161"

Пожар на складе с макулатурой в городе Аксае Ростовской области локализовали на площади 2 500 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды за 13 подлетов.



Видео: телеграм-канал "ЭТО РОСТОВ ! – новости Ростов-на-Дону 161"

Информация о пожаре на территории складского помещения поступила в 17:15 по московскому времени. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 2,5 тыс "квадратов".

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информация о возможных жертвах и пострадавших не сообщалась.