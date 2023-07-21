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18:34

Происшествия

Площадь пожара на складе макулатуры под Ростовом-на-Дону выросла до 2,5 тыс "квадратов"

Видео: МЧС России

Площадь возгорания на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

"Площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

В тушении возгорания также задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Информация о пожаре на территории складского помещения поступила в 17:15 по московскому времени. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информации о возможных жертвах и пострадавших не сообщалось.

Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону

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