18:34Происшествия
Площадь пожара на складе макулатуры под Ростовом-на-Дону выросла до 2,5 тыс "квадратов"
"Площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.
В тушении возгорания также задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.
Информация о пожаре на территории складского помещения поступила в 17:15 по московскому времени. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информации о возможных жертвах и пострадавших не сообщалось.
Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону
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