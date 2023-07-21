Задержан подозреваемый в подрыве банкомата в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в повреждении банкомата в Колпине в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале "МВД Медиа".

"В кратчайшие сроки оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества и попытке хищения денежных средств", – говорится в публикации.

Мужчину задержали на проспекте Металлистов в районе дома № 114. Полиция провела обыски в его съемной квартире и машине. Там были найдены взрывчатое вещество, пулемет Калашникова и патроны. Специалисты вынуждены были изъять опасные находки.

Следователи завели уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Оказалось, что злоумышленник может быть причастен к другому похожему преступлению. Так, 14 июля в Калининском районе мужчина попытался вскрыть банкомат, где находилось свыше трех миллионов рублей. Возбуждено дело по статьям о краже и покушении на совершение противоправного деяния и подготовку к нему.

Инцидент произошел в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в Колпине в Санкт-Петербурге в ночь на 19 июля. Правоохранители получили сообщение около 03:00.

Уточнялось, что был поврежден банкомат, который принадлежит Северо-Западному банку Сбербанка. Попытка вскрыть его и забрать денежные средства провалилась. Офис, где это произошло, временно не работал.



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