В BelkaCar прокомментировали участие автомобиля каршеринга в инциденте с танцами на МКАД

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Представитель каршеринга BelkaCar прокомментировал Москве 24 инцидент с танцами на МКАД, в котором участвовал один из автомобилей компании.

"К нам пока не поступало официальных запросов из ГИБДД, МВД. Если они поступят, то будут приниматься какие-то действия с нашей стороны в официальном ключе", – заявил пресс-секретарь BelkaCar Филипп Егоров.

Он также рассказал, как обычно компания реагирует на подобные инциденты. "Как правило, если автомобиль останавливается в неположенном месте, у нас, как и у всех операторов сейчас, есть встроенная система безопасного вождения. Она, во-первых, предупреждает, во-вторых, если какая-то такая история происходит, она штрафует. Тоже в автоматическом режиме, как правило, все это происходит, и там приходит штраф внутренний в системе. Если такие какие-то истории повторно происходят у одного и того же пользователя, он, соответственно, блокируется в системе, не может дальше пользоваться", – объяснил Егоров.

Инцидент произошел накануне – были заняты две полосы МКАД. Танцующих оперативно задержали прибывшие сотрудники полиции. Было установлено, что затор создали участники свадебного кортежа.

Как рассказала адвокат Иннара Жураева, вечеринку на проезжей части организовали родственники жениха, которые направлялись к невесте. Сама девушка к инциденту не причастна.