Восемь человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии

Фото: телеграм-канал SHOT

Восемь человек погибли в результате падения воздушного шара в бразильском штате Санта-Катарина. Об этом сообщил губернатор штата Жоржинью Меллу на своей странице в соцсети X.

Он уточнил, что на борту находился 21 человек, из них выжили только 13. По данным портала Metrópoles, всем выжившим оказывается необходимая помощь.

Журналисты выяснили, что сперва загорелся шар, а после он начал падать. В этот момент шар поднялся на большую высоту. Он пролетал над муниципалитетом Прая-Гранди. Это место известно, как "столица каньонов" или "столица воздухоплавания".

Ранее парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ленинградской области. Инцидент произошел на территории аэродрома Северный ветер в деревне Путилково. По предварительным данным, причиной гибели стал отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта.

