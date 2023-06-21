Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 18:54

Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Париже – СМИ

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

По меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Париже, сообщает телеканал BFM.

Взрыв прогремел около 16:55 (17:55 мск). Эту информацию уже подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, ЧП произошло на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа. Здание, где это случилось, полностью обрушилось.

"На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района", – призвал министр на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа. Ранее один из жителей пятого округа рассказал, что услышал сильный взрыв, а затем увидел черный дым и падающие обломки. Известно, что фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.

Правоохранители эвакуируют сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Граждан призвали избегать район происшествия.

Видео: телеграм-канал SHOT

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика