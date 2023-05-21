СК завел уголовное дело из-за гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае в Раменском

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае в Раменском, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

"По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения", – отметили в ведомстве.

Следствие уточнило, что дети самостоятельно не смогли открыть дверь сарая, поэтому обратились за помощью к прохожим. К моменту, когда на место инцидента прибыли экстренные службы, внутри сарая обнаружили уже тело ребенка со следами термического воздействия.

Сейчас следствие установило очевидцев, включая детей, принимавших участие в произошедшем. Со всеми очевидцами работают следователи.

Криминалисты СК, сотрудники МЧС и специалисты пожарно-технической службы осмотрели место происшествия. Специалисты изъяли пожарный мусор для проведения пожарно-технической экспертизы с целью точного определения очага возгорания и причин. Кроме того, у детей забрали мобильные телефоны. Органу дознания следствие поручило собрать характеристику и установить дополнительных очевидцев.

В свою очередь, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели мальчика, сообщается в телеграм-канале прокуратуры подмосковья.

В ведомстве добавили, что пожар произошел вечером 19 мая в поселке Дубовая роща Раменского городского округа. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой установит все обстоятельства произошедшего, оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В прокуратуре подчеркнули, что по результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком погибли в результате падения дерева в саратовском парке культуры и отдыха.

Губернатор региона Роман Басургин поручил начальнику управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрию Юрину направиться на место случившегося.

По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

