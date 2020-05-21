Сотрудники МЧС застали мужчину за жаркой шашлыков на балконе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники МЧС прибыли на вызов о пожаре в жилом доме на востоке города, где обнаружили мужчину, который жарил шашлыки на балконе. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в экстренной службе.

Как рассказал собеседника агентства, спасатели получили сведения о возгорании в столичном районе Новогиреево в многоэтажке на Федеративном проспекте. По словам очевидцев, с балкона жилого дома был заметен серый дым. При этом дверь в квартиру никто не открыл.

"Как оказалось, хозяин квартиры в нарушение правил безопасности и готовил на балконе шашлыки", – поделился источник. Выяснилось, что мужчина использовал мангал, на котором разжег открытый огонь.

Ранее жителя подмосковных Химок оштрафовали за шашлыки на балконе. На "пикник" он принес мангал, угли, решетку.

В России с 1 октября 2019 года введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. "Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить", – говорили в пресс-службе МЧС.