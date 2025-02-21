Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

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Два фельдшера скорой медицинской помощи пострадали в ДТП на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба московской ГАИ.

"В результате дорожной аварии два фельдшера СМП получили ранения различной степени тяжести", – указали в ведомстве.

По предварительной версии, инцидент случился у дома 11 на Ферганской улице. Там произошло столкновение трех автомобилей с каретой скорой помощи с ее последующим опрокидыванием.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее СМИ рассказывали, что автомобиль министра сельского хозяйства России Оксаны Лут столкнулся с другим авто на улице Воздвиженке в центре Москвы. Министр якобы не пострадала и продолжает работу. Установлением обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы.

