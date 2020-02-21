Летевший в Москву самолет из Коломбо вернулся из-за технической неисправности

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет компании Azur Air, летевший из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает Агентство "Москва".

В компании уточнили, что при выполнении рейса ZF-7564 Коломбо – Москва (Внуково) на воздушном судне сработал датчик, сигнализирующий о возможной некритической неисправности.

После этого командир воздушного судна принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме.

Пассажирам предоставят резервный самолет. На время ожидания их разместят в гостинице и обеспечат всем необходимым.

Вылет в Москву запланирован на рейсе ZF 7564 в 5:40 по московскому времени. Azur Air принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково с открытой передней стойкой шасси. По предварительным данным, борт следовал из Берлина, а на его борту мог находиться глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.