На борту аварийно севшего SSJ-100 мог находиться глава Минпромторга РФ Мантуров

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

На борту самолета Sukhoj Superjet100, экстренно севшего в аэропорту Внуково, находился пассажир с данными полного тезки главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, борт штатно приземлился после срабатывания датчиков неисправности кондиционера и шасси. Проблема не подтвердилась.

Мантуров, использующий SSJ-100 для для рабочих поездок, в начале недели находился в командировке в Берлине.

По данным сайта Flightradar, рейс выполнял самолет авиакомпании "РусДжет", которая специализируется на выполнении частных, корпоративных и коммерческих VIP авиаперевозок.