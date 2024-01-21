Губернатор Севастополя заявил, что силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, сбили воздушную цель в районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией", – написал он.

Развожаев добавил, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, спасатели не зафиксировали повреждения инфраструктуры.

Глава Севастополя призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации, а также не снимать и не публиковать в Сеть работу ПВО.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, о которой сообщил Развожаев. Ее отменили спустя почти 1,5 часа.

До этого, 17 января, в городе была объявлена воздушная тревога, в связи с чем губернатор рекомендовал горожанам пройти в укрытия и принять дома меры безопасности. Спустя 30 минут воздушная тревога была отменена.

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