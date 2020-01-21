В Москве задержали подозреваемую в афере со зданием на месте киноцентра "Соловей"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Подозреваемую в мошенничестве в отношении генерального директора компании "Киноцентр" Сергея Черкашина задержали в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, в мае 2015 года злоумышленник предложил бизнесмену подготовить, согласовать и утвердить документацию на строительство нового здания на месте киноцентра "Соловей" и получил от Черкашина 1 миллион долларов, что на то время было эквивалентно 58,5 миллиона рублей", – рассказал собеседник информагентства.

Как рассказали в правоохранительных органах, выполнить обещания злоумышленник не мог и скрылся с деньгами. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. 20 января 2020 года была задержана гендиректор ООО "Все звезды" Елена Аксенова. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в столице снесли киноцентр "Соловей" в соответствии с решением собственника здания. На месте кинотеатра, в котором ранее располагался Музей кино, построят комплекс апартаментов.

Представитель собственника здания также опроверг появившуюся в СМИ информацию о проекте Prestige Hall и создании кинотеатра исключительно для жителей дома.

