В Мосгазе опровергли информацию об отравлении школьницы газом в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгаз опроверг информацию СМИ о том, что причиной отравления школьницы в квартире в центре Москвы стала утечка бытового газа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Ранее в издании "Московский комсомолец" была опубликована информация об отравлении подростка на улице Лесной, доме 63, строении 1. Сетевой газ не является причиной отравления. На место дополнительно выехали специалисты Мосгаза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они проверили газовое оборудование с помощью специальных приборов, однако не выявили утечек. Диспетчеры также не получали сообщений о неполадках по данному адресу.

Ранее троих детей и двоих взрослых госпитализировали в результате отравления угарным газом в Ершовском районе Саратовской области. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

СК РФ начал проверку про факту происшествия.

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