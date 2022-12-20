В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе

Фото: следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки в Дивеевском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Нижегородской области.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Согласно данным следствия, в одном из сел Дивеевского района в декабре этого года 32-летняя женщина в своем доме родила ребенка. Женщина не обращалась за медицинской помощью до и после родов, однако состояла на учете у врача по беременности в районной больнице.

"Посчитав, что ее ребенок родился мертвым, она вынесла тело девочки на придомовую территорию, где оно и было обнаружено 10 декабря 2022 года следователями СК", – добавили в сообщении.

Следователи осмотрели тело ребенка и не обнаружили признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК уточнили, что женщина состоит на учете у врача-психиатра, имея хроническое заболевание.

Ранее сообщалось, что 23-летняя жительница Обнинска месяц хранила в кладовке тело погибшего от болезни сына. По данным прокуратуры Калужской области, женщина плохо следила за ребенком, оставляла его без присмотра на длительное время и кормила только один раз в сутки. Мать проигнорировала гниение, которое образовалось на коже ребенка, и не стала обращаться в медицинское учреждение, в результате чего мальчик скончался.

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