Индиец скончался во время просмотра фильма "Аватар: Путь воды"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TS

Во время просмотра картины "Аватар: Путь воды" в Индии от сердечного приступа скончался мужчина. Информацией об этом поделилась "Газета.ру".

Посреди показа недавно вышедшей ленты Лакшмиредди Срину упал в обморок. Его сразу же госпитализировали, однако уже в медучреждении объявили о его смерти. По словам врача, у мужчины могли разорваться артерии, что привело к остановке сердца.

Некоторые медики предположили, что индиец слишком перенервничал из-за кино. Отмечается, что незадолго до своей кончины Срину перенес коронавирус.

Вторая часть фильма "Аватар" собрала в прокате за минувшие выходные 435 миллионов долларов. Продолжение культового фильма показало второй лучший результат в 2022 году после картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (442 миллиона долларов).

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