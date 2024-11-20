В новом деле украинского националиста Дериглазова есть иные фигуранты

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В уголовном деле украинского националиста Артема Дериглазова, заочно арестованного в Москве и уже отбывающего пожизненное наказание на Украине за убийство сотрудника полиции и покушении еще на двоих, есть иные фигуранты, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении него и иных лиц выделили в отдельное производство. В деле фигурируют статьи о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к террористической деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и другие преступления.

Самому Дериглазову вменяют статью о приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенном общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений.

Дериглазова еще в 2012 году приговорили к пожизненному срок по делу об убийстве сотрудника милиции в Харькове и посягательстве на жизнь еще двоих. Подсудимый вину не признал, а свои действия называл самообороной. Его также обвиняли в незаконном хранении оружия и в ограблении ряда банков в Харькове в 2008–2010 годах.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Дериглазова в январе этого года и объявил его в международный розыск.

Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение Василию Бурбе, занимавшему в 2016–2020 годах должность начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины, и Игорю Разинкову, который в 2014–2016 годах являлся первым зампредседателя Службы внешней разведки страны.

По данным следствия, Бурба и Разинков принимали участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, в результате которой боевики обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР. Это привело к ранению и гибели 189 человек, в том числе 10 детей, а также разрушению 120 объектов гражданской инфраструктуры. Обвиняемые объявлены в розыск.