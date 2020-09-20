В Санкт-Петербурге завели дело на женщину, которая бросила ребенка ночью на улице

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Уголовное дело завели на женщину, которая оставила своего годовалого ребенка ночью на улице. Происшествие случилось в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Согласно данным полиции, мать малыша оставила его, когда возвращалась домой из гостей. Женщина находилась в состоянии опьянения. Коляску с ребенком обнаружил прохожий, который и вызвал наряд полиции.

Ребенка после обнаружения доставили в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время ведется расследование дела. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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