В Санкт-Петербурге завели дело на женщину, которая бросила ребенка ночью на улице

20 сентября, 22:17
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Уголовное дело завели на женщину, которая оставила своего годовалого ребенка ночью на улице. Происшествие случилось в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Согласно данным полиции, мать малыша оставила его, когда возвращалась домой из гостей. Женщина находилась в состоянии опьянения. Коляску с ребенком обнаружил прохожий, который и вызвал наряд полиции.
Ребенка после обнаружения доставили в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время ведется расследование дела. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Китае учитель до смерти избил 10-летнюю ученицу. Причиной послужили неверные ответы школьницы на вопросы преподавателя.
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