Один из отравившихся хлором в Петербурге детей переведен из реанимации в обычную палату

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Фото: depositphotos/sudok1
Один из отравившихся хлором в бассейне Санкт-Петербурга детей переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета здравоохранения города.
Там уточнили, что еще трое детей находятся в больнице в стабильном состоянии. При этом в реанимационном отделении продолжает оставаться один ребенок.
"У остальных детей также положительная динамика, все остаются под наблюдением врачей", – передает РИА Новости заявление комитета.
Ранее стало известно, что двое детей оказались в реанимации после отравления хлором в Петербурге. Еще трое пострадавших были размещены в отделении больницы.
По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку. При этом СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подготовило протокол о временном запрете деятельности комплекса "Фитнес хаус", в котором произошел инцидент с отравлением детей. Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по городу забрал пробы воды и воздуха в бассейне.
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