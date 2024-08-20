СБУ обещала деньги россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

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Валерии Зотовой, осужденной за попытку поджога по заданию СБУ пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области, обещали выплатить две тысячи долларов, если она совершит это преступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Подозреваемая собирала различную информацию, в том числе узнавала о расположении пункта сбора помощи мобилизованным, наличии камер и охраны, фотографировала прилегающие территории, за что получала вознаграждение. Сумма полученных средств не уточняется.

Зотову арестовали в феврале 2023 года. Второй Западный окружной военный суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима. Было доказано, что 16 февраля 2023 года Зотова по заданию представителя СБУ пыталась совершить покушение на совершение террористического акта путем поджога здания администрации, в котором собирали гуманитарную помощь для нужд СВО. Обвиняемая на свои деньги приобрела пять литров бензина и приехала к зданию, однако она не смогла довести до конца свой умысел, так как ее задержали.

Ранее ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, которого заочно обвинили в использовании шпионских программ для сбора сведений о российских объектах. В ведомстве при этом уточнили, что Орленко прячется от следственных органов за границей.