Кража старинной гармони раскрыта в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полиция в Архангельской области раскрыла кражу старинной гармони из дома в поселке Зеленый Бор, сообщается в телеграм-канале МВД.

В правоохранительные органы с сообщением о краже имущества обратился 38-летний местный житель. По его словам, он приехал проверить пустующий родительский дом и обнаружил, что оттуда пропала старинная гармонь, принадлежавшая его деду. Мужчина предположил, что похитивший памятную вещь злоумышленник проник в дом через окно, поскольку стекло было разбито.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Музыкальный инструмент он спрятал в лесу и планировал в дальнейшем продать. Правоохранители изъяли семейную реликвию и передали заявителю.

Помимо этого, в ходе работы с задержанным полицейские установили, что он причастен к хищению 40 тысяч рублей из сейфа торговой компании в Вельском районе, совершенном в июле. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.

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