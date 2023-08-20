Подтопленные села в Приамурье освободились от воды

Фото: 28.mchs.gov.ru

Подтопленные в ночь на субботу три села Беломорского муниципального округа Приамурья освободились от воды. Об этом сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

В результате сильных осадков в ночь на субботу были подтоплены несколько деревень – 25 частных жилых домов и 26 участков. Последствия непогоды устраняла аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. Также на месте работали спасатели из Белогорска и Возжаевки.

"В настоящее время администрацией муниципальных образований организована работа оценочных комиссий по определению ущерба, проводятся аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со стабилизацией обстановки в Белогорском муниципальном округе, группировка Главного управления МЧС по Амурской области возвращается в пункт постоянной дислокации.

Ранее крупное наводнение случилось в Приморье из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. В регионе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме в 120–130 миллиметров. По информации пресс-службы регионального министерства ГО и ЧС, в зоне подтопления оказались 27 домовладений и 111 придомовых территорий. Из опасных мест эвакуировали 200 местных жителей.