Ребенок погиб в детском доме-интернате в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тверской области"

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" после гибели десятилетнего ребенка в детском доме-интернате, расположенном в городе Вышнем Волочке.

По предварительным данным, на прогулке на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Тверской области. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

На месте происшествия находится прокурор Анатолий Тищенко. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в учреждении. Также они контролируют ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее после удара тока погиб 15-летний подросток из Екатеринбурга. Предполагалось, что мальчика ударило током в момент, когда он залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Один из подростков, находившийся в момент инцидента в том же месте, пострадал.