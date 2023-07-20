Тело пропавшего пять суток назад мальчика нашли в реке Алтайского края

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Тринадцатилетнего мальчика, которого искали на протяжении пяти суток в Алтайском крае, нашли мертвым в реке. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.

"О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается", – цитирует ее РИА Новости.

О пропаже ребенка стало известно 15 июля. На Алтае организовали масштабные поиски, к которым привлекались полицейские, спасатели, волонтеры, водолазы и беспилотники. В главке МЧС по региону отметили, что береговая линия реки также была обследована.

Ранее сообщалось, что пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым. Смерть наступила несколько месяцев назад. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Труп был спрятан в большую сумку. В поисковых мероприятиях задействовали более тысячи сотрудников полиции и волонтеров.

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