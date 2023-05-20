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Мужчине оторвало ногу из-за подрыва на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ночью у нас произошло тяжелое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", – написал глава Белгородской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам пострадавшего, он шел ночью на рыбалку в районе 300 метров до границы, отметил Гладков. Он подчеркнул, что мужчину госпитализировали. В настоящее время врачи оказывают необходимую помощь.

Гладков порекомендовал местным жителям соблюдать осторожность, особенно говорить об этом каждый день с детьми.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителю села Черемошное оторвало стопу в результату подрыва на противопехотной мине "Лепесток".

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2. Мужчину перевели в противошоковую операционную, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

