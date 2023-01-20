Уголовное дело завели после похищения продюсера "Елок-5" в Ленобласти

Фото: vk.com/Иван Архипов

Уголовное дело завели после похищения продюсера "Елок-5", кинорежиссера Ивана Архипова в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Дело возбудили по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса о похищении группой лиц по предварительному сговору с применением оружия", – уточняется в сообщении.

Ранее Архипов рассказал, что похитители вывезли его в лес и заставили копать себе яму.

По словам кинорежиссера, похищение произошло 6 ноября 2022 года в Курортном районе Санкт-Петербурга. В автомобиль Архипова сели двое неизвестных мужчин в балаклавах и приставили к виску пистолет. Похитители вывезли мужчину в лес, где намеревались закопать его в яме, которую Архипов сам себе вырыл по приказу злоумышленников.

Продюсеру удалось сбежать от похитителей к зданию водоканала, где попросил позвонить в полицию.



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