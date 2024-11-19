Житель Якутии отомстил бывшей жене, отняв у ее нового возлюбленного авто

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Житель города Мирного, который расположен в Якутии, подозревается в вымогательстве автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Саха.

По данным ведомства, 26-летний мужчина, работая на вахте, выяснил, что его экс-супруга встречается с новым молодым человеком. В связи с этим он решил отомстить женщине.

Для этого бывший муж нашел телефон нового возлюбленного своей экс-супруги, позвонил ему и потребовал выплатить миллион рублей. В противном случае он грозил применить насилие.

Поскольку у нового молодого человека женщины не было денег, бывший муж потребовал переоформить на него машину мужчины. Они договорились встретиться возле кафе, где злоумышленника ожидали правоохранители. В результате жителя города Мирный задержали, на него завели дело по статье о вымогательстве.

Ранее житель Ростовской области забил свою 52-летнюю супругу обухом топора. По версии следствия, в ночь на 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Новочеркасске, поругался с женой на почве ревности и нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла на месте. После произошедшего ростовчанин скрылся.

