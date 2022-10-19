Женщина дала отпор грабителю в Москве

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Хамовниках задержали молодого человека, пытавшегося ограбить 45-летнюю москвичку, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По предварительным данным, злоумышленник напал на местную жительницу вечером в Новоконюшенном переулке. Он, схватив ее за руку, пытался отобрать сумку, в которой находилось 25 тысяч рублей.

Потерпевшая стала громко кричать, привлекая внимание окружающих, а также оказала активное сопротивление. Мужчина был вынужден убежать ни с чем.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на площади Тверской Заставы. Им оказался 21-летний житель Саратовской области, находящийся в Москве проездом.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Грабеж". Суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что супружеская пара сумела поймать мужчину, который выхватил телефон из рук девушки на юго-западе столицы. Инцидент произошел на 2-й Мелитопольской улице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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