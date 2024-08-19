В ЛНР задержан подозреваемый в работе на украинские спецслужбы

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Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали россиянина по подозрению в работе на украинские спецслужбы, сообщает "Московский комсомолец".

По данным ФСБ, гражданин РФ ранее проживал в Воронежской области. Правоохранители выяснили, что он, пребывая в 2022 году на территории Украины, был завербован сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) с целью "сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности России".

При допросе злоумышленник рассказал, что он добровольно согласился сотрудничать с украинской спецслужбой и понимал трагические последствия его действий. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". В настоящий момент ведется следствие.

Накануне в ЛНР задержали гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информации военного характера для нанесения противником ракетного удара по региону. На мужчину завели дело по статье о шпионаже. Из допроса также следует, что злоумышленник хотел вступить в ряды ВСУ и передавал информацию через бот в мессенджере Telegram.