16 августа, 12:54Политика
Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram
Фото: depositphotos/merrydolla
Жителя Омска задержали по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности за оставленный им более года назад комментарий в Telegram. Об этом сообщает управление ФСБ по Омской области, на которое ссылается РИА Новости.
По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемый под публикацией с видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, которые оправдывали деятельность террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма.
Суд постановил заключить телеведущую под стражу сроком на 2 месяца. Мера вступит в силу с момента экстрадиции Лазаревой или после ее задержания на территории России.
Данные картотеки суда гласят, что телеведущей вменяется нарушение второй части уголовной статьи "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет".