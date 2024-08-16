Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram

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Жителя Омска задержали по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности за оставленный им более года назад комментарий в Telegram. Об этом сообщает управление ФСБ по Омской области, на которое ссылается РИА Новости.

По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемый под публикацией с видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, которые оправдывали деятельность террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма.

Суд постановил заключить телеведущую под стражу сроком на 2 месяца. Мера вступит в силу с момента экстрадиции Лазаревой или после ее задержания на территории России.

Данные картотеки суда гласят, что телеведущей вменяется нарушение второй части уголовной статьи "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет".

