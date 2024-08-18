18 августа, 09:50Политика
Подозреваемый в передаче Киеву данных для ракетного удара задержан в ЛНР
Фото: depositphotos/Grigorenko
Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации военного характера для нанесения противником ракетного удара по региону. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике, передает РИА Новости.
На мужчину завели дело по статье о шпионаже. Из допроса также следует, что злоумышленник хотел вступить в ряды ВСУ и передавал информацию через бот в Telegram.
"Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находится на свободе", – заявил задержанный.
Недавно жителя Омска задержали по делу о публичных призывах к осуществлению теракта за оставленный им более года назад комментарий в Telegram. По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемый под публикацией с видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, которые оправдывали деятельность террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.