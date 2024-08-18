Подозреваемый в передаче Киеву данных для ракетного удара задержан в ЛНР

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Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации военного характера для нанесения противником ракетного удара по региону. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике, передает РИА Новости.

На мужчину завели дело по статье о шпионаже. Из допроса также следует, что злоумышленник хотел вступить в ряды ВСУ и передавал информацию через бот в Telegram.

"Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находится на свободе", – заявил задержанный.

Недавно жителя Омска задержали по делу о публичных призывах к осуществлению теракта за оставленный им более года назад комментарий в Telegram. По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемый под публикацией с видеозаписью допроса военнопленного ВС РФ участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии, которые оправдывали деятельность террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

