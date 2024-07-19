СК проверит сообщения о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи организуют проверку по факту распространившейся в Сети информации, связанной с обнаружением в подвалах домов в зоне СВО тел мирных жителей, погибших от действий ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в заявлении Следственного комитета РФ сказано, что ведомство будет расследовать действия Вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые привели к гибели мирных граждан. По информации следователей, которые ссылаются на органы исполнительной власти, в результате атаки Украины по Белгородской области один человек пострадал, а в селе Горналь Суджанского района Курской области местный житель погиб.

Следователи установят обстоятельства инцидента, а также определят всех причастных лиц к произошедшему, дав их действиям уголовно-правовую оценку.

Ранее замглавы военно-гражданской региональной администрации по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что иностранные наемники, которые ведут боевые действия в составе ВСУ, насиловали, похищали и убивали женщин в селах Глубоком и Лукьянцы Харьковской области. Он уточнил, что часть жертв насилия погибла.

