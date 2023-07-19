16:58Происшествия
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезут в Москву 19 июля
Фото: телеграм-канал "112"
Девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, перевезут в Москву 19 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
Ребенка положат в отделение челюстно-лицевой хирургии. Она находится в стабильно тяжелом состоянии, однако дышит самостоятельно.
Ранее в краевой клинической больнице в Краснодаре сообщали, что девочка в сознании. Накануне ее осмотрел психолог.
В свою очередь, Владимир Путин попросил оказать необходимую помощь пострадавшей девочке и ее близким. Президент подчеркнул, что теракт привел к гибели мирных граждан и ранению ребенка.
В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибла семейная пара, их дочь пострадала.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.
Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено
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